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19 октября 2023 года 09:28
Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "держать" для акций NVIDIA
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для акций NVIDIA Corp., сообщается в комментарии экспертов. "Правительство США заявило об ужесточении существующих ограничений на экспорт микросхем. Речь идет прежде всего о поставках в Китай новейших чипов для работы с искусственным интеллектом. Цель этого шага - закрыть возможные лазейки в объявленных год назад правилах экспортного контроля. Новость об ужесточении ограничений оказалась ожидаемой после введения санкций на экспорт в октябре 2022 года. Менеджмент компании заявил, что не ожидает значительного влияния новых ограничений на бизнес на ближайшем горизонте, поскольку спрос на чипы NVIDIA очень высок по всему миру, - отмечают старший аналитик банка Сергей Вахрамеев и аналитик Александр Гайда. - Однако традиционно приблизительно 20-25% выручки эмитента в крупнейшем сегменте центров обработки данных, где используются чипы для работы с ИИ, приходилось на Китай. На чипы ИИ с повышенной производительностью для КНР приходилось 5-10% продаж в этом сегменте. После введения ограничений на экспорт микросхем NVIDIA рискует потерять около $2,7 млрд, что равняется 6% выручки компании в 2024 финансовом году. Новость, на наш взгляд, носит умеренно негативный характер". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-NVIDIA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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