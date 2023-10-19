Возможно снижение цены нефти до $89/барр. в четверг - БКС Экспресс

Возможно снижение цены нефти марки Brent до уровня $89 за баррель на торгах в четверг, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Напряженность на Ближнем Востоке остается повышенной, признаки деэскалации не прослеживаются. Это поддерживает цены на нефть выше $90 за баррель, и влияние фактора может сохраняться до следующей недели. Дополнительную порцию оптимизма для цен в среду принесла статистика из США, где наблюдается уверенное восстановление спроса после сезонного спада, - пишет аналитик в обзоре. - Фьючерсы на нефть марки Brent в среду нарисовали разворотную формацию "Доджи" на дневном графике, что часто предвещает день снижения. В случае реализации такого сценария в четверг инструмент может протестировать отметку $89 за баррель. Вероятность спуска ниже оценивается как низкая".

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