"БКС МИ" повысил целевую цену акций Eli Lilly до $665

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Eli Lilly and Co. с $620 до $665 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

Совокупная доходность, включая дивиденды, составляет 11% с текущих уровней.

"Компания делает успехи в развитии продуктовой линейки и недавно объявила о результатах третьей стадии испытаний, которые подтвердили потенциальную эффективность tirzepatide в качестве препарата для снижения веса у пациентов с избыточной массой тела, - пишут эксперты. - Также компания опубликовала позитивные результаты третьей стадии испытаний экспериментального препарата donanemab для лечения пациентов, страдающих от болезни Альгеймера. Он значительно замедлил снижение когнитивных функций на ранней стадии. Во 2К23 Eli Lilly представила результат на рассмотрение FDA (Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств) и ожидает ответных действий от регулятора до конца года".

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