"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "ММК" с целевой ценой 65,34 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 21,2% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы вернулись к оценке "ММК" после того, как компания возобновила раскрытие финансовой отчетности, - отмечает аналитик Алексей Калачев. - Группа "ММК" была традиционно ориентирована на внутренний рынок и в силу этого менее подвержена влиянию санкций. Компания не имеет уязвимых активов за рубежом, поддерживает крайне низкую долговую нагрузку, накопила солидную "денежную подушку", инвестирует в развитие и повышает интеграцию в сырье. Сильная динамика внутреннего спроса позволила вернуть производство к высокой загрузке. Несмотря на уже произошедший рост акций и затянувшуюся дивидендную паузу, мы считаем, что капитализация "ММК" сохраняет достаточный потенциал для роста в среднесрочной перспективе".

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - одна из крупнейших российских металлургических компаний, на которую приходится около 17% российского производства стали.

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