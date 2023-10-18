"БКС МИ" повысил до "держать" рекомендацию для акций Johnson & Johnson

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил рекомендацию для акций Johnson & Johnson с "продавать" до "держать", но сохранил целевую цену на уровне $159 на горизонте года, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Цена акций фармацевтической компании Johnson & Johnson после коррекции пришла к справедливой оценке, - считают аналитики. - Напомним, Johnson & Johnson в этом году выделила свое подразделение по продаже товаров для здоровья в отдельную компанию Kenvue, которая торгуется на бирже под тикером KVUE. По последнему кварталу на данное подразделение приходилось порядка 16% выручки. Выручка составила $21,35 млрд (+6,8% г/г) при ожиданиях консенсуса в $21,03 млрд. Скорректированная чистая прибыль на акцию была на уровне $2.66, тогда как консенсус-прогноз предполагал $2,52".

Менеджмент компании также предоставил обновленный прогноз на 2023 год, скорректированный на выделение Kenvue, согласно которому выручка ожидается на уровне $83,6-84 млрд - нижняя граница стала чуть выше, подчеркивают эксперты "БКС МИ".

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