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18 октября 2023 года 17:35
Ожидания сплита и высоких дивидендов могут увести акции Транснефти к пику 2022 года - "Велес Капитал"
Ожидания сплита и высоких дивидендов могут увести акции "Транснефти" к пику 2022 года, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Транснефть" в среду сообщила о скачке прибыли за 9 месяцев текущего года по РСБУ в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 190,55 млрд руб., - отмечает эксперт. - Выручка компании за отчетный период выросла на 7,2%, до 884,034 млрд руб. Накануне представители менеджмента компании говорили об обсуждении различных идей повышения ликвидности акций помимо сплита. "Транснефть" при этом заплатила дивиденды за весь 2022 год с одной из наиболее высоких доходностей по российскому рынку на уровне 11,9%". С технической точки зрения привилегированные акции "Транснефти" подходят к максимуму текущего года - 151650 руб. - на фоне роста объема торгов, что указывает на увеличение сил покупателей, указывает Кожухова. "Негативным краткосрочным сигналом служит главным образом образовавшаяся перекупленность бумаг после нескольких сессий роста. Выше отметок 143150 руб. и 140000 руб. (потенциальные цели нисходящей коррекции), однако, можно говорить о сохранении инициативы "быков" по акциям. Наращивать "длинные" позиции имеет смысл при закреплении выше годового пика 151650 руб. с перспективой развития повышения к максимумам с 2022 года 156400 руб., 160000 руб. и 164800 руб. (пик 2022 года). Фундаментальные позитивные для "Транснефти" факторы могут прийти со стороны ожиданий сплита бумаг и высоких дивидендных выплат по итогам текущего года", - пишет аналитик "Велес Капитала". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТРАНСНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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