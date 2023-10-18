SberCIB умеренно позитивно оценивает перспективы акций ММК

SberCIB Investment Research умеренно позитивно оценивает перспективы акций "ММК", отмечается в комментарии аналитиков инвестбанка Марии Мартыновой и Андрея Карагодина.

"ММК" представил ожидаемые операционные результаты за третий квартал 2023 года, - пишут аналитики. - Мы умеренно позитивно оцениваем перспективы компании, учитывая хорошую конъюнктуру на внутреннем рынке стали. Оценочные мультипликаторы "ММК" ниже исторического среднего (дисконт по EV/EBITDA 2023-2024о составляет примерно 30%), что, скорее всего, объясняется отсутствием дивидендов. Если в следующем году компания вернется к дивидендным выплатам, это может привести к пересмотру рыночной оценки акций".

Эксперты SberCIB считают, что акции "ММК" привлекательнее, чем бумаги "НЛМК", однако их фаворит в секторе - "Северсталь".

"По данным MMI, несмотря на сезонность, горячекатаный прокат в октябре подорожал на 3%. Относительно высокие цены на сталь на российском рынке (и премия к экспорту), скорее всего, сохранятся даже в сезон низкого спроса, что благоприятно для компаний, ориентированных на внутренний рынок ("ММК", "Северсталь")", - подчеркивают Мартынова и Карагодин.

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