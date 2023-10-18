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18 октября 2023 года 15:35
Пара рубль/доллар будет торговаться в рамках диапазона 95,75-97,4 руб./$1 в краткосрочной перспективе - Россельхозбанк
Пара рубль/доллар будет торговаться в рамках диапазона 95,75-97,4 руб./$1 в краткосрочной перспективе, прогнозирует начальник аналитического отдела Россельхозбанка Александр Фетисов. "Указ о введении обязательной продажи валютной выручки экспортерами способствовал стабилизации курса рубля относительно основных валют в достаточно узком диапазоне, - отмечает эксперт. - За последние пять дней дневное изменение пары рубль/доллар укладывается в диапазон +/- 0,4% за день. Среди факторов поддержки рубля - уверенные темпы роста цен на нефть под влиянием роста геополитических рисков в ближневосточном регионе. Кроме того, жесткая риторика и намерения регулятора, а также ожидания участниками повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России способствуют росту спроса на рублевую ликвидность, что также является фактором если не существенного укрепления, то стабилизации рубля на достигнутых уровнях". Аналитик напоминает и о приближении налогового периода, хотя влияние этого фактора за последнее время несколько ослабло в силу более или менее равномерного распределения продаж валюты экспортерами в течение месяца. Фетисов полагает, что пара рубль/доллар в краткосрочной перспективе будет торговаться в рамках прогнозного диапазона 95,75-97,4 руб./$1. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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