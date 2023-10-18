Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену акций "ММК" на уровне 60 руб. за бумагу по итогам операционных результатов компании за III квартал и 9 месяцев 2023 года, сообщается в комментарии аналитика банка Екатерины Крыловой.

Производство стали сократилось на 3% относительно II квартала, но выросло на 11,4% г/г, отмечает эксперт. - Поквартальное сокращение временное, т.к. из-за ремонта прокатного оборудования была снижена потребность в стали. Производство чугуна выросло кв/кв на 1,7% и г/г - на 13,2%. Продажи товарной металлопродукции в III квартале сохранились на уровне II квартала, а год к году выросли на 10,9%.

"Результаты оцениваем как нейтральные, - резюмирует Крылова. - При этом есть положительный фактор, т.к. "ММК" демонстрирует определенную стабильность на внутреннем рынке. Акции на отчет не отреагировали. В IV квартале будет сезонное замедление спроса со стороны строительного сектора, но мы ждем, что автомобилестроительная отрасль это компенсирует. На производстве "ММК" запланирован капитальный ремонт, поэтому возможности по выпуску будут ограничены".

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