"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Citigroup с целью $49

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Citigroup Inc. с целью $49 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,93%, стоп-приказ: $38,96, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"13 октября компания отчиталась за III квартал 2023 года. Прибыль на акцию в размере $1,63 оказалась выше прогноза ($1,23), однако в моменте акции распродали. Конкуренты Citigroup начали показывать высокие результаты в отчетах, и распродажа выглядит излишне эмоциональной", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения среднесрочный уровень поддержки выдержал тестирование, цена снова поднялась выше отметки $40. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $38,96 риск на портфель составит 0,43%", - указывают в "Финаме".

Citigroup Inc. - американский финансовый конгломерат, один из крупнейших в мире.

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