"Тинькофф Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций ММК на уровне 58 руб

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной стоимостью на уровне 58 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского.

"Компания опубликовала нейтральные операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года. Сокращение производства стали в 3К обусловлено краткосрочными ремонтами прокатного оборудования. При этом продажи металлопродукции остались примерно на уровне прошлого квартала. Сохраняем позитивный взгляд на акции "ММК". Потенциально компания может вернуться к выплате дивидендов в первом полугодии 2024 года. Целевая цена на горизонте двенадцати месяцев - 58 рублей, потенциал роста - 8%", - указывает эксперт.

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