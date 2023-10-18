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18 октября 2023 года 12:27
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций ММК на горизонте года
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков. "ММК" опубликовал операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2023 года. Эмитент показал стабильные продажи металлопродукции, что может свидетельствовать об устойчивом внутреннем рынке. Результаты оцениваем как нейтральные, при этом сохраняем позитивный взгляд на бумагу на горизонте года на фоне все еще сильного внутреннего спроса и ожиданий по возврату к выплате дивидендов с доходностью до 12% годовых", - пишут эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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