Рубль, скорее всего, пока останется в диапазоне 96,5-98,5 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Курс пары доллар/рубль, скорее всего, пока останется в диапазоне 96,5-98,5 руб./$1 - важных факторов для рынка в настоящее время нет (активное исполнение новых обязательств по репатриации валютной выручки пока не началось, а налоговый период будет оказывать более выраженное влияние на рубль лишь ближе ко второй половине следующей недели), говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.