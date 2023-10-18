Доходности ОФЗ продолжат расти на торгах в среду - SberCIB

Доходности рублевых гособлигаций продолжат расти на торгах в среду, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Доходности долгосрочных ОФЗ во вторник повысились в среднем на 5 б.п. - перед очередными аукционами выросла риск-премия. В среду Минфин РФ предложит два длинных выпуска с фиксированным купоном. На наш взгляд, инвесторы вряд ли будут готовы приобрести значительный объем таких бумаг без высоких премий ко вторичному рынку. Росту доходностей также могут способствовать жесткие комментарии, которые содержатся в опубликованном во вторник аналитическом комментарии ЦБ. В частности, регулятор отметил, что цены продолжают расти быстрыми темпами и по итогам года инфляция может превысить прогноз в 6-7%", - указывают эксперты инвестбанка.

Куря рубля, вероятно, останется на уровне 97,5 руб./$1 в среду, прогнозируют в SberCIB.

"Утром в среду нефть марки Brent подорожала на $1,5 за баррель в связи с ростом геополитической напряженности и после хорошей статистики по ВВП Китая за 3К23. По нашим оценкам, в среду торги продолжатся около $91 за баррель", - отмечают аналитики.

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