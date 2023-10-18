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18 октября 2023 года 10:27
Возможна консолидация рубля на уровне 97 руб./$1 на торгах в среду-четверг - ПСБ
Возможна консолидация курса пары доллар/рубль на уровне 97 руб./$1 на торгах в среду и четверг, считает эксперт Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. "Курсы доллара и юаня последние дни не демонстрируют сильных изменений, преимущественно оставались зажатыми в узких диапазонах (97-97,7 руб./$1 и 13,25-13,35 руб. за юань). Участники рынка предпочитали не предъявлять высокий спрос на валюты, пытаясь оценить влияние реализации мер по обязательной валютной выручке и взлетевших цен на нефть на динамику курсов. Но во вторник торговая активность вновь начала подрастать (в конце дня усилился спрос, подтолкнув рубль к небольшому ослаблению), - указывает аналитик банка в обзоре. - По нашему убеждению, рубль выглядит недооцененным, однако остается в заложниках более подвижного спроса со стороны импортеров и оттока капитала при все еще сдержанном предложении валют. В среду-четверг доллар может остаться в районе 97 руб./$1 - целевым диапазоном, по нашему мнению, пока выступает зона 96-98 руб.$1. По-прежнему рассчитываем на активизацию экспортеров по мере приближения дня налоговых выплат, считаем более вероятным сползание курса доллара к 95 руб.$1 ближе к концу текущей-в начале следующей недели". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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