Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростастистика в России, еврозоне и США:

- Индекс цен производителей в России за сентябрь;

- Индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь;

- Данные по разрешениям на строительство и объемам строительства новых домов в США за сентябрь;

- Недельный отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов;

- "Бежевая книга" ФРС США;

- Выступления представителей ЕЦБ и ФРС.

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