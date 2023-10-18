Риски ужесточения ДКП ЦБ РФ снова выходят на первый план для рынка ОФЗ - ПСБ

Риски ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России снова выходят на первый план для рынка рублевых гособлигаций, сообщается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Доходности ОФЗ выросли на 6-14 б.п. (12,34% по 3-летним ОФЗ и 12,22% по 10-летним) накануне - пауза в укреплении рубля вызывает беспокойства инвесторов относительно возможности национальной валюты развить положительный импульс. Дополнительным негативным фактором выступила публикация аналитиков ЦБ относительно инфляционных рисков. Ранее мы отмечали, что рынок, переключившись на фактор укрепления рубля, игнорирует риски дальнейшего повышения ключевой ставки. Так, в отчете отмечается, что инфляция в России может превысить сентябрьский прогноз ЦБ РФ в 6-7%, а возврат к цели в условиях стимулирующей бюджетной политики в 2024 году может потребовать дополнительной жесткости ДКП, - пишет эксперт в материале. - В этом ключе мы подтверждаем свою рекомендацию сохранять превалирующую долю флоатеров в портфеле в ожидании повышения ключевой ставки на заседании 27 октября (ждем +100 б.п.). При этом пока оцениваем потенциал снижения кривой ОФЗ при развитии укрепления рубля как незначительный по сравнению с рисками дальнейшего ужесточения ДКП и роста кривой ОФЗ".

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