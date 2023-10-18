Индекс Мосбиржи может продолжить рост на торгах в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи может продолжить рост на торгах в среду и протестировать пики года, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Ждем инерционное сохранения спроса на акции банков, оживление на бумаги экспортеров и перевозчиков - бенефициаров развития сотрудничества с Азией. Поддержку сантименту окажет и улучшение ситуации на рынке нефти, вновь активно растущей в цене на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке, и повышения цен на металлы, позитивно реагирующих на блок статистики по КНР, оказавшейся лучше ожиданий", - указывает аналитик в комментарии.

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