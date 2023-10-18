"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций CrowdStrike до $175

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций акций поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike Holdings Inc. со $120 до $175 за штуку на фоне сильных финансовых результатов за первое полугодие 2023 года, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "держать" для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами инвесткомпании.

"Полагаем, что компания сейчас оценена справедливо, несмотря на лидирующие позиции в сфере защиты конечных точек и перспективы роста рыночной доли (к 2027 году может составить 27%), - указывают аналитики в материале. - Ждем, что рост выручки опередит динамику целевого рынка в два раза. Эффект масштаба, по нашим оценкам, позволит выйти в прибыль в 2024 году. Справедливая оценка: EV/S 11,0х - на уровне аналогов".

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