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17 октября 2023 года 18:53
Налоговые выплаты позволят рублю удержать текущие позиции - "Велес Капитал"
Предстоящие в октябре налоговые выплаты позволят национальной валюте удержать текущие позиции, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Во вторник на биржевом валютном рынке наблюдались минимальные изменения. Пара доллар/рубль большую часть дня торговалась в относительно узком диапазоне 97,25-97,5 руб./$1. Сообщения о том, что в ближайшее время будет рассмотрен законопроект, который позволит ЦБ РФ получать информацию о валютной выручке и активах дочерних организаций российских экспортеров, не отразились видимым образом на рынке в виде поддержки рубля. Более того, тема обязательной продажи валютной выручки постепенно сходит на нет, и похоже, что на данном этапе полностью отыграна. В дальнейшем участники торгов, вероятно, уже будут ориентироваться на фактический эффект от административных мер (например, на волатильность курса и ликвидность рынка в начале следующих месяцев), - пишет эксперт в обзоре. - От предстоящих октябрьских налоговых выплат мы не ожидаем заметной поддержки рублю (например, в виде новых максимумов с начала текущего месяца), однако можно рассчитывать, что платежи в бюджет позволят рублю удержать текущие позиции, завоеванные на новостях об обязательной продаже валютной выручки". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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