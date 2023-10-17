Налоговые выплаты позволят рублю удержать текущие позиции - "Велес Капитал"

Предстоящие в октябре налоговые выплаты позволят национальной валюте удержать текущие позиции, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Во вторник на биржевом валютном рынке наблюдались минимальные изменения. Пара доллар/рубль большую часть дня торговалась в относительно узком диапазоне 97,25-97,5 руб./$1. Сообщения о том, что в ближайшее время будет рассмотрен законопроект, который позволит ЦБ РФ получать информацию о валютной выручке и активах дочерних организаций российских экспортеров, не отразились видимым образом на рынке в виде поддержки рубля. Более того, тема обязательной продажи валютной выручки постепенно сходит на нет, и похоже, что на данном этапе полностью отыграна. В дальнейшем участники торгов, вероятно, уже будут ориентироваться на фактический эффект от административных мер (например, на волатильность курса и ликвидность рынка в начале следующих месяцев), - пишет эксперт в обзоре. - От предстоящих октябрьских налоговых выплат мы не ожидаем заметной поддержки рублю (например, в виде новых максимумов с начала текущего месяца), однако можно рассчитывать, что платежи в бюджет позволят рублю удержать текущие позиции, завоеванные на новостях об обязательной продаже валютной выручки".

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