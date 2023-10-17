"БКС МИ" сохраняет прогнозную цену акций BofA на уровне $35

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет прогнозную стоимость акций Bank of America Corp. (BofA) на уровне $35 за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

"Bank of America - наш топ-пик в банковском секторе - опубликовал позитивные финансовые результаты за III квартал 2023 года. Процентная маржа продолжает рост, операционные издержки под контролем, качество активов снижается, но остается лучше прогнозов", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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