"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Amgen до $310

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций американского фармпроизводителя Amgen с $280 до $310 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами.

"Мы ждем ускорение роста выручки в ближайший год на фоне увеличения количества выдаваемых рецептов на онкопрепараты в результате роста посещений клиник пациентами и постановки новых диагнозов. Также позитивны для выручки новые выведенные на рынок лекарства, биоаналоги и продукты, которые компания получила в результате сделок M&A и покупки лицензий у разработчиков. Компания серьезно инвестирует в НИОКР и покупку активов. Наша пересмотренная целевая цена предполагает совокупную доходность с учетом дивидендов на уровне около 11%", - указывают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.