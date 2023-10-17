"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Procter & Gamble с целью $157

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Procter & Gamble Co. с целью $157 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,5%, стоп-приказ: $146, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал 2023 года в среду, 18 октября. Ожидается, что выручка составит $21,58 млрд, а прибыль на акцию - $1,72. С учетом актуальной информации аналитики пересмотрели существующие оценки в сторону повышения, что является индикатором благоприятных тенденций, которые должны быть раскрыты в отчете", - отмечают в "Финаме".

"С технической точки зрения цена акции оттолкнулась от нижней границы канала, появляется потенциал движения вверх. Идея на рост бумаги с целью $157. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $146 риск на портфель составит 0,24%", - указывают эксперты.

Procter & Gamble Co. - американская транснациональная компания, один из лидеров мирового рынка потребительских товаров.

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