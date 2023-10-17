"Тинькофф Инвестиции" присвоили рейтинг "держать" для акций Positive Technologies, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"Крупный игрок на рынке кибербезопасности Positive Technologies опубликовал итоги заседания совета директоров. Хорошая новость - компания утвердила план выплачивать дивиденды как минимум один раз в год, плохая - рассматривается запуск мотивационной программы для сотрудников, которая предполагает вознаграждение акциями. При росте капитализации на 100% за год (на 17 октября рост превышает 109%) для поощрения сотрудников проведут дополнительную эмиссию бумаг, которая составит 25% акционерного капитала. Это может размыть доли текущих инвесторов в прибыли компании и сократить будущие дивиденды. Выплаты акционерам по итогам 2023 года могут составить около 85 рублей на акцию (с доходностью около 3,7%). В случае допэмиссии размер выплаты на акционера может сократиться на 20% - до 68 рублей на акцию (с доходностью менее 3%)", - указывает эксперт.

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