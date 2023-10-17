"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Совкомфлота с целью 138 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Совкомфлота" с целью 138 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,65%, стоп-приказ: 115 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"28 августа эмитент опубликовал отчетность за II квартал 2023 года, показав хорошие результаты: операционная прибыль составила 50 млрд рублей, свободный денежный поток - $686 млн. Менеджмент компании ожидает, что работа по заключению долгосрочных контрактов позволит сохранить эту динамику, прибыль во II полугодии будет соответствовать прибыли I полугодия (около 18 рублей на акцию)", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки движутся в классическом восходящем тренде. В конце сентября цена пробила уровень сопротивления, консолидировалась около него в качестве уровня поддержки. "Стоп-лосс" можно поставить под уровнем. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 115 руб. риск на портфель составит 0,70%", - указывают в "Финаме".

"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Основные направления деятельности компании: морская транспортировка нефти и нефтепродуктов, обслуживание нефтегазовых проектов на шельфе, морская транспортировка сжиженного природного газа.

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