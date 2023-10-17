"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "Группы Позитив" с прогнозной стоимостью на уровне 22300 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков.

"Акционеры компании на внеочередном собрании утвердили новую дивидендную политику (предполагает выплату 50-100% от скорректированной чистой прибыли, ранее нижней границы не было). Менеджмент эмитента обсуждает возможность проведения допэмиссий для премирования сотрудников в объеме до 25%. В целом предложения менеджмента по ней вызвали большое количество вопросов. Пока эти планы представляются достаточно непроработанными. Звучала идея проведения допэмиссии в случае удвоения стоимости компании. Однако потенциальный риск размытия может не понравиться рынку. Мы отмечаем риск размытия в этом случае допэмиссии в размере 25% ежегодно при удвоении капитализации", - указывают эксперты инвесткомпании.

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