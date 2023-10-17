Котировки золота, скорее всего, останутся в диапазоне $1920-1940/унц. во вторник - "Финам"

Наиболее вероятно продолжение ценовой динамики золота в диапазоне $1920-1940 за тройскую унцию на торгах во вторник, при этом зависимость от развития ситуации на Ближнем Востоке и ситуаций на долговом и валютном рынках остается, говорится в комментарии ведущего аналитика отдела макроэкономического анализа "Финама" Оксаны Лукичевой.

"Участники рынка также ожидают выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла в четверг. Предполагается, что его предстоящая речь может внести больше ясности в позицию регулятора по процентным ставкам после "голубиных" сигналов со стороны его представителей в последние недели", - отмечает эксперт.

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