"Финам" повысил рейтинг акций Danaher до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Danaher Corp. до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость указанных бумаг была при этом сохранена экспертами на уровне $248,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 18,5%.

"Продукция компании Danaher широко используется биотехнологами и другими игроками сектора здравоохранения, имеет хорошую репутацию в медицинских кругах. В годы пандемии коронавируса компания стала бенефициаром неблагоприятной эпидемиологической обстановки и вывела свои финансовые показатели на новый уровень. По мере отступления вируса спрос на соответствующие продукты снизился, и в 2023 году показатели эмитента снизятся по отношению к высокой базе 2022 года. Несмотря на это, в остальном Danaher не разочаровывает инвесторов и сохраняет актуальность для вложений", - пишет ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

Danaher Corp. - одна из крупнейших американских компаний на рынке специализированного медицинского оборудования и расходных материалов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.