"Солид Брокер" подтверждает прогнозную цену бумаг X5 на уровне 4515 руб

"Солид Брокер" подтверждает прогнозную стоимость депозитарных расписок (GDR) X5 Retail Group на уровне 4515 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"На наш взгляд, операционные результаты эмитента за третий квартал и девять месяцев 2023 года чрезвычайно сильные. Таких темпов роста выручки у крупнейшего продуктового ритейлера не было с 2017 года во времена активной экспансии. При этом рост идет не только за счет тактических сделок поглощения, но ещё из-за роста трафика. В этом плане X5 единственный крупный ритейлер, у которого получается стабильно показывать рост трафика. Отметим также, что помесячная динамика продаж говорит об ускорении (в сентябре темпы роста выручки составили 25,3%), - пишtт эксперт Дмитрий Донецкий. - X5 остается нашим фаворитом в секторе. Мы подтверждаем целевую цену в 4515 рублей на горизонте двенадцати месяцев. Однако отмечаем, что ключевым катализатором роста должен стать переезд в российскую юрисдикцию, скорее всего, через попадание в список экономически значимых организаций. Считаем, что это событие должно совершиться до конца 2023 года".

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