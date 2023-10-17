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17 октября 2023 года 10:59
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг X5
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг (GDR) X5 Retail Group с прогнозной стоимостью 2900 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 22% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков. "Эмитент опубликовал операционные результаты за III квартал 2023 года. Рост выручки в годовом выражении ускорился вместе с инфляцией, при этом трафик продолжил расти хорошими темпами. Дискаунтеры и онлайн-канал по-прежнему наращивают долю в выручке компании. Рост выручки и нормализация базы сравнения по рентабельности должны способствовать и хорошим результатам компании по МСФО за III квартал 2023 года", - отмечают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-X5-GDR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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