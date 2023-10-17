Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут новости от Whoosh и X5 Retail Group, макростатистика в еврозоне и США:

- Совет директоров Whoosh обсудит рекомендацию по дивидендам;

- X5 представит операционные результаты за 9М23;

- Индекс экономических настроений в еврозоне от ZEW за октябрь;

- Розничные продажи и промышленное производство в США за сентябрь;

- Индекс рынка жилья в США за октябрь;

- Недельные данные Американского института нефти по запасам углеводородов в США.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.