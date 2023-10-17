"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ExxonMobil

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций американской нефтегазовой компании ExxonMobil с прогнозной стоимостью на уровне $133 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"11 октября компания объявила, что покупает Pioneer Natural Resources Co. с расчетом акциями на сумму $59,5 млрд или $253/акцию. Новое приобретение сразу внесет вклад в прибыль на акцию и денежный поток ExxonMobil и увеличит долю сланцевых активов в ее портфеле. В результате это даст большую гибкость добычи с возможностью более быстро разрабатывать новые скважины и с меньшими издержками относительно добычи на шельфе, - указывают эксперты инвесткомпании. - Еще одно преимущество состоит в том, что активы Pioneer расположены недалеко от нефтеперерабатывающих заводов ExxonMobil на побережье Мексиканского залива".

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