"БКС МИ" понизил целевую цену акций BlackRock до $810

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций BlackRock с $850 до $810 за бумагу, что предполагает потенциал роста 29% с текущих уровней. Рекомендация при этом сохранена на уровне "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"BlackRock представила 13 октября результаты за 3К23. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) выросла до $10,91 с $9,55 годом ранее и превысила консенсус ($8,34). Выручка увеличилась на 5%. Компания в 3К23 впервые с 1К20 зафиксировала долгосрочные чистые оттоки капитала в размере $13 млрд на фоне вывода средств из акций институциональными клиентами. Мы полагаем, что акции BlackRock должны торговаться с премией к бумагам финансовых компаний крупной капитализации. Рентабельность BlackRock выше среднерыночной, у компании стабильные долгосрочные притоки активов и инновационный портфель", - пишут аналитики.

BlackRock - крупнейший игрок на рынке ETF и значительно опережает ближайшего конкурента, Vanguard. У Blackrock под управлением около $3,1 трлн активов ETF.

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