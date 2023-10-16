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16 октября 2023 года 18:42
Акции Инарктики привлекательны для инвестиций - ПСБ
Акции "Инарктики" привлекательны для инвестиций из-за устойчивого финансового профиля и высокого потенциала развития, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ). "Инарктика" - ключевой участник рынка с фокусом на производстве рыбы в Северном бассейне и один из бенефициаров ухода зарубежных производителей, - пишут эксперты банка. - Компания лидирует по поставкам аквакультурной красной рыбы в России и стремительно наращивает присутствие на рынке. География компании обеспечивает оперативные поставки продукции в европейскую часть России". Чистая прибыль компании за I полугодие 2023 года составила 8,6 млрд руб. (+4,3% г/г). Аналитики ожидают, что компания продолжит наращивать поставки и долю рынка, и это положительно скажется на ее финансовых результатах. "Акции "Инарктики" с 16 октября вошли в 1-й котировальный список Мосбиржи, а значит, стали более ликвидными. Считаем бумаги компании привлекательными для инвестиций из-за устойчивого финансового профиля и высокого потенциала развития. Наша целевая цена за акцию "Инарктики" на горизонте 12 месяцев - 1200 руб.", - отмечается в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ИНАРКТИКА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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