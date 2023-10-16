Акции Инарктики привлекательны для инвестиций - ПСБ

Акции "Инарктики" привлекательны для инвестиций из-за устойчивого финансового профиля и высокого потенциала развития, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Инарктика" - ключевой участник рынка с фокусом на производстве рыбы в Северном бассейне и один из бенефициаров ухода зарубежных производителей, - пишут эксперты банка. - Компания лидирует по поставкам аквакультурной красной рыбы в России и стремительно наращивает присутствие на рынке. География компании обеспечивает оперативные поставки продукции в европейскую часть России".

Чистая прибыль компании за I полугодие 2023 года составила 8,6 млрд руб. (+4,3% г/г). Аналитики ожидают, что компания продолжит наращивать поставки и долю рынка, и это положительно скажется на ее финансовых результатах.

"Акции "Инарктики" с 16 октября вошли в 1-й котировальный список Мосбиржи, а значит, стали более ликвидными. Считаем бумаги компании привлекательными для инвестиций из-за устойчивого финансового профиля и высокого потенциала развития. Наша целевая цена за акцию "Инарктики" на горизонте 12 месяцев - 1200 руб.", - отмечается в комментарии.

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