"Финам" сохраняет рейтинг акций T-Mobile на уровне "покупать" с прогнозной ценой $154,1

"Финам" сохраняет рейтинг акций T-Mobile US Inc. на уровне "покупать" с прогнозной ценой $154,1 за штуку, что соответствует потенциалу роста 9% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"T-Mobile - новая компания в нашем покрытии, с даты выпуска идеи (25.08.2023) акции показали прирост на 6% против снижения S&P 500 на 1%, - пишут эксперты. - T-Mobile является представителем классических телекомов в США, но эра 5G вывела компанию в беспрецедентные лидеры. В зоне покрытия сети 5G T-Mobile находятся 326 млн чел. (98% населения страны) - это больше, чем у конкурентов AT&T и Verizon вместе взятых. Во II квартале 2023 года динамика ключевых финпоказателей T-Mobile - сервисной выручки от оказания услуг связи, скорр. EBITDA и прибыли на акцию - стала лучшей в отрасли".

За указанный квартал прирост постоплатных абонентов мобильной связи стал рекордно высоким за 8 лет, а коэффициент оттока абонентов, наоборот, стал рекордно низким, указывают аналитики. На протяжении пяти кварталов прирост абонентов высокоскоростного интернета T-Mobile превышает совокупный прирост у конкурентов AT&T, Verizon, Comcast и Charter вместе взятых. В сентябре 2022 года T-Mobile впервые анонсировала байбэк в размере $14 млрд сроком на один год, а сентябре этого года объявила новую программу на сумму $19 млрд до конца 2024 года. В планах компании вернуть акционерам до $60 млрд в 2023-2025 гг.

"Кроме того, по итогам IV квартала 2023 года компания намерена впервые выплатить дивиденды, - подчеркивают стратеги "Финама". - Можно сказать, что T-Mobile очень резко рванула с места в карьер в попытках заполучить статус стоимостного бизнеса. Акции T-Mobile торгуются с премией относительно аналогов, что обусловлено высокими ожиданиями по финпоказателям (для других телекомов высокие темпы роста не свойственны), но с дисконтом относительно исторических значений мультипликаторов P/E и EV/EBITDA. Мы считаем T-Mobile лучшим вариантом для вложений в защитном телекоммуникационном секторе".

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