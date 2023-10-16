Вероятно незначительное укрепление рубля на текущей неделе - "БКС МИ"

Вероятно незначительное укрепление рубля на текущей неделе, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анатолий Трифонов.

"Правительство ввело с 16 октября обязательную продажу валютной выручки для 43 крупнейших групп компаний-экспортеров, - пишет эксперт. - Мы все же ожидаем, что мера увеличит предложения валюты на внутреннем рынке, поскольку все больше компаний вынуждены соблюдать это правило. Полагаем, что на этой неделе курс рубля останется в диапазоне 96-98 руб./$1".

Сообщения об обязательной продаже валюты укрепили рубль на прошлой неделе, напоминает Трифонов. Укрепление курса произошло скорее на фоне изменившихся настроений на рынке, а не в связи с увеличением объемов продаж валюты, поскольку новый указ вступает в силу только с сегодняшнего дня. Аналитик ожидает постепенного увеличения предложения валюты, а не резкого скачка. "Таким образом, на этой неделе рубль может укрепиться лишь незначительно, - прогнозирует Трифонов. - Возможна также небольшая коррекция после стремительного роста на прошлой неделе".

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