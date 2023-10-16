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16 октября 2023 года 16:21
БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ-ПК 29014, ВЭБ ПБО-002Р-36 (ВЭБР-36), ВЭБ ПБО-002Р-37 (ВЭБР-37), РЖД 001Р-26R, Альфа-Банк 001Р-07 (АЛЬФАБ1Р7), сообщается в комментарии аналитика Игоря Галактионова. "Кривая ОФЗ заметно просела на участке от 2 до 10 лет, - констатирует эксперт. - Сильнее всего снизился участок от 2 до 4 лет, примерно на 30-40 б.п. Такой оптимизм по коротким бумагам выглядит преждевременным, в то время как небольшой всплеск покупательской активности на длинном конце может быть более оправданным". Премии за риск в корпоративном сегменте ожидаемо выросли на фоне снижения G-кривой, отмечается далее в комментарии. Основная масса выпусков в частном секторе как раз имеет длительность в пределах 2-4 лет, поэтому эффект оказался достаточно выраженным, считает Галактионов. "Сегмент высокодоходных облигаций (ВДО) по-прежнему остается своеобразной "тихой гаванью" в плане роста ставок, что на более длинной дистанции может иметь эффект бомбы замедленного действия, - пишет аналитик. - Для эмитентов с низкими рейтингами повышение ставок может оказаться наиболее сложным испытанием, ведь возможности по рефинансированию для большинства представителей МСП весьма ограничены". Для консервативных инвесторов, по мнению стратега, по-прежнему остаются привлекательными флоатеры с привязкой к средней RUONIA или уровню ключевой ставки. Они позволяют комфортно пережить период ужесточения монетарной политики, получая высокую доходность. "Для инвесторов, ориентированных на более высокую доходность, есть возможность собрать позицию по средним и длинным ОФЗ, - указывает Галактионов. - Если курс рубля стабилизируется, и прочие инфляционные риски не будут нарастать, то пик по распродажам может быть уже пройден. Если допустить возвращение кривой ОФЗ к уровням начала августа - около 11% на длинном конце, - то доход по длинным ОФЗ в следующие 12 месяцев может составить 18-20% без учета реинвестирования купонов. Корпоративные облигации с фиксированным купоном пока остаются менее интересны из-за узких G-спредов. Комфортные ставки дают бумаги из более рискованных секторов (девеломпент, лизинг и т.п.) или от эмитентов, обладающих специфическими рисками". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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