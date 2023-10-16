Покупатели в акциях Русснефти пытаются перехватить инициативу - "Велес Капитал"

Покупатели в акциях "Русснефти" пытаются перехватить инициативу, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Обыкновенные акции "Русснефти" и привилегированные акции "Башнефти" в понедельник поднимались без конкретных корпоративных драйверов, очевидно, отыгрывая пятничный скачок цен на нефть, - пишет эксперт. - В целом "Русснефть" все еще не выплачивает дивидендов по обыкновенным акциям, что может ограничивать инвестиционный интерес к бумагам".

С технической точки зрения попытки обыкновенных акций "Русснефти" восстановиться от локальных минимумов сентября можно наблюдать на сдержанных объемах торгов, указывает Кожухова. Последнее, по мнению аналитика, может предупреждать об ограниченных силах покупателей и предвещать сложности в закреплении выше ближайшего сопротивления 169 руб. и сломе среднесрочного нисходящего тренда.

"Тем не менее у текущих уровней у "быков" есть хорошие шансы перехватить инициативу, а стабилизация выше 169 руб. может открыть котировкам дорогу к годовым максимумам, в район 200 руб с ближайшими сопротивлениями 175 руб., 181 руб. и 186 руб. О повышенных рисках развития нисходящего движения можно будет говорить ниже 165 руб. и 160 руб.", - подчеркивается в комментарии.

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