"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги TCS Group с целью 4250 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги TCS Group с целью 4250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,6%, стоп-приказ: 3153 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

17 ноября акционеры компании обсудят возможность предоставления совету директоров полномочий по обратному выкупу акций. По мнению аналитиков, байбэк - это позитивный фактор для компании, он может отразиться на котировках.

"С технической точки зрения среднесрочный тренд продолжается, даже несмотря на глубокую коррекцию. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3153 руб. риск на портфель составит 0,78%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,21", - указывают эксперты.

TCS Group - зарегистрированный на Кипре финансовый холдинг, объединяющий работающие в России компании под брендом "Тинькофф".

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