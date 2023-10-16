Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 96-99 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 96-99 руб./$1, по паре евро/рубль - 101-104 руб./EUR1, отмечается в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Решения властей об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами по внешнеторговым контрактам, стали ключевым фактором резкого, но не столь длительного укрепления рубля, - отмечает эксперт. - Рынок в ожидании параметров продажи валютной выручки экспортерами, что должно позитивно отразиться на курсе национальной валюты и дать дополнительный стимул к укреплению. Высокие цены на нефть и ожидание их дальнейшего роста на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке также провоцируют рубль к укреплению. На стороне национальной валюты будет играть и приближающийся налоговый период. Но базовым отрицательным фактором остается экспортно-импортный баланс, который не даст рублю показать резкого роста".

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