Акции Группы Позитив и Яндекса обладают триггерами роста котировок - ПСБ

Акции "Группы Позитив" и "Яндекса" выглядят недооцененными в текущий момент и имеют ясные триггеры роста котировок - хорошие перспективы органического роста и ожидания по разделению активов и смене собственников соответственно, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

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