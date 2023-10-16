Значительного потенциала роста у цены акций НОВАТЭКа пока нет - "КИТ Финанс Брокер"

Значительного потенциала роста у котировок акций "НОВАТЭКа" в настоящее время нет, предварительные производственные результаты эмитента за III квартал и 9 месяцев 2023 года нейтральны, бумаги оценены справедливо, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

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