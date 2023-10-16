"Солид Брокер" подтверждает прогнозную цену акций Самолета на уровне 6000 руб

"Солид Брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций ГК "Самолет" на уровне 6000 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент закрыл сделку о покупке застройщика "МИЦ". Цена приобретения предположительно составила 40 млрд рублей. На конец первого полугодия 2023 года долговая нагрузка "Самолета" была на уровне 1,15х по Чистый корпоративный долг/EBITDA. Сейчас же показатель должен сдвинуться в район 1,3х, то есть влияние на долговую нагрузку невысокое. При этом мы рассчитываем, что приобретение ГК "МИЦ" добавит порядка 10 млрд рублей EBITDA ежегодно и ожидаем, что уже в текущем году "Самолет" достигнет 90 млрд рублей EBITDA. Подтверждаем целевую цену в 6000 рублей на горизонте двенадцати месяцев. Также обращаем внимание, что эмитент продолжает осуществлять программу buyback", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.