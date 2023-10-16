Курс рубля может остаться вблизи 96-98 руб./$1 в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары доллар/рубль может остаться вблизи 96-98 руб./$1 в ближайшее время, но в дальнейшем у рубля остается существенный потенциал к укреплению, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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