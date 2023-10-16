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16 октября 2023 года 10:37
Акции BofA, Goldman Sachs и Morgan Stanley будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции Bank of America Corp. (BofA), Goldman Sachs Group и Morgan Stanley будут интересны инвесторам на текущей неделе, считает эксперт БКС Экспресс Оксана Холоденко. "Bank of America (рекомендация "БКС МИ" - "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне $35 на горизонте года) - один из возможных бенефициаров увеличения процентных ставок и уровня сбережений, а также ускорения динамики американского ВВП. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию может не измениться по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. За последние четыре квартала наблюдалось четыре позитивных "сюрприза" по прибыли на акцию, максимальный - 14,6%, - отмечает Холоденко. - В прошедшую пятницу котировки акций эмитента упали на 0,5%, бумаги снижаются к зоне поддержки $26,4-26 за штуку. Пока среднесрочный тренд вниз, но вероятность отскока возрастает". "Goldman Sachs (рекомендация "БКС МИ" - "держать") - возможный бенефициар увеличения волатильности на финансовых рынках, в частности, американском рынке акций. Слабое направление - инвестиции в коммерческую недвижимость. Помимо этого, эмитент сокращает присутствие на массовом потребительском рынке. Банк решил продать подразделение, работающее в сфере личного финансового менеджмента. Закрытие сделки назначено на 4К23, - указывает аналитик портала в материале. - В пятницу котировки акций эмитента сократились на 0,2%, бумаги снижаются к уровню поддержки $305 за штуку. Вероятность отскока возрастает". "Morgan Stanley - банк, специализирующийся на инвестициях, организации сделок и торговой активности (рекомендация "БКС МИ" - "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне $94 на горизонте года). Котировки акций эмитента в пятницу упали на уровень поддержки, следующая отметка при спуске - $75,2 за штуку", - отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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