Главные события недели - SberCIB

Выйдут операционные результаты X5 Retail Group, а также будут опубликованы данные по ВВП Китая за 3К23 на текущей неделе, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

16 октября:

- Сальдо торгового баланса в еврозоне за август;

- Оптовые цены в Германии в сентябре;

- Индекс производственной активности штата Нью-Йорк за октябрь;

- Выступления представителей ЕЦБ и ФРС США.

17 октября:

- Розничные продажи и промышленное производство в США за сентябрь;

- Индекс экономических настроений ZEW в еврозоне в октябре;

- Операционные результаты X5 Retail Group за 9М23.

18 октября:

- ИЦП в России за сентябрь;

- ВВП Китая за 3К23;

- Инвестиции, промышленное производство, розничные продажи и безработица в Китае за сентябрь;

- Число выданных разрешений на строительство и строительство новых домов в США за сентябрь.

19 октября:

- Продажи жилья на вторичном рынке США по итогам сентября;

- Еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице в США.

20 октября:

- ИЦП Германии в сентябре.

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