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16 октября 2023 года 09:10
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Domino''s Pizza
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций сети пиццерий Domino''s Pizza Inc., сообщается в обзоре аналитиков. "Основными проблемами в текущем году стали ослабление спроса на доставку пиццы, рост зарплат персонала и расходов на ингредиенты. Бизнес Domino''s Pizza пострадал и от увеличения числа ресторанов, которые предлагают доставку. Операционная прибыль компании за 3К23 составила $4,18/акцию против $2,79 в 3К22, что выше консенсуса в $3,31. А вот выручка упала на 3,9% г/г (до $1,03 млрд), хотя рынок ожидал $1,05 млрд, - отмечают эксперты инвесткомпании. - Мы понижаем прогноз прибыли эмитента на 2023 год до $13,7/акцию и подтверждаем оценку на 2024 год в размере $15/акцию. Не исключаем возможности повышения рекомендации до "покупать", если восстановятся сопоставимые продажи, снизятся цены на сырье или ослабнет дефицит рабочей силы". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-DOMINO''S/PIZZA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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