Freedom Finance Global повысил целевую цену акций JPMorgan до $159

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций JPMorgan Chase & Co. со $156 до $159 за штуку, сохранив рекомендацию "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Алины Попковой.

"Результаты JPMorgan за III квартал превзошли ожидания, несмотря на поквартальное сокращение прибыли из-за меньшего вклада в этот результат процентной маржи, - отмечает эксперт. - Более умеренный, чем ожидалось, рост просроченных платежей позволил замедлить увеличение резервов под кредитные убытки. Вместе с тем за счет роста остатков по кредитам во всех ключевых сегментах менеджмент улучшил прогноз процентной прибыли на конец года. В целом JPMorgan продемонстрировал устойчивые результаты за счет более высокого, чем ожидалось, качества и объема кредитного портфеля. Но с учетом отложенного эффекта от роста процентных ставок мы прогнозируем дальнейшее сокращение объема депозитов и замедление кредитования. В следующем году это приведет к нормализации процентной прибыли и снижению чистой выручки примерно на 2-3% после рекордных показателей 2022 года".

JPMorgan Chase - один из ведущих международных финансовых холдингов, крупнейший банк США по величине активов.

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