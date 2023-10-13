Цены на газ в Европе готовы к штурму отметки $700 - Freedom Finance Global

Цены на газ в Европе готовы к штурму отметки $700 за тыс. куб. м, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Цена на газ на хабе TTF в Нидерландах 13 октября впервые с февраля пробила вверх отметку $600 за тыс. куб. м, хотя затем скорректировалась почти на 10%, до $560, - указывает эксперт. - Импульсом для скачка котировок стало обострение риска возобновления забастовок на заводах Chevron по производству СПГ. Всего же с начала недели газ в Европе подорожал уже на 35,32% на фоне остановки добычи на месторождении Тамар в Израиле. Еще одним поводом для позитивной динамики цен на газ стала остановка прокачки по газопроводу Balticconnector между Финляндией и Эстонией из-за поломки. Сезонный драйвер роста газовых котировок пока не реализуется, так как погода в большинстве стран Старого Света остается теплее нормы".

Боевые действия на Ближнем Востоке создают устойчивый риск сбоя поставок углеводородного сырья из региона, что способствует удорожанию как газа, так и нефти, отмечается далее в комментарии. "На техническом графике котировок газа просматривается новый восходящий тренд, позволяющий рассчитывать на еще одну волну роста после сегодняшней коррекции, - подчеркивает Чернов. - На наш взгляд, в зависимости от интенсивности воздействия перечисленных выше факторов цены на газ в Европе достигнут $700 за тыс. куб. м или уже в текущем месяце, или во всяком случае до конца года".

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