"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для бондов ГазпромК07

"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для корпоративных облигаций Газпром Капитал 07 (ГазпромК07) с погашением в апреле 2028 года на фоне сочетания встроенной защиты от процентного риска и привлекательной доходности бумаги, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Ожидаемая доходность от инвестирования в данный инструмент на горизонте ближайших двенадцати месяцев может составить 14,7% годовых, считает руководитель направления анализа долговых рынков Алексей Ковалев.

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